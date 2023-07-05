Формула-1 розширюється до рекордних 24-х етапів: повний календар гран-прі на сезон-2024

Наступного року на гонщиків чекає рекордно довгий сезон з найбільшою кількістю гонок. До розкладу повертаються гран-прі Китаю та Емілії-Романьї.

Цього року сезон Формули-1 мав складатись із рекордних 24-х етапів. Але плани по розширенню календаря провалились, адже гран-прі Китаю скасували через наслідки пандемії коронавірусу, а гонку в Емілії-Романьї не вдалось провести через зливу.

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Втім організатори не відмовились від ідеї розширення календаря і оголосили розклад гран-прі на сезон-2024. Участь у ньому візьмуть як раз 24 етапи, серед яких вісім – вуличні.

У порівнянні із чинним сезоном Формула-1 не прибирає з календаря жоден етап, а також планує повернення гран-прі Китаю та Емілії-Романьї. При цьому практики першого гран-прі пройдуть ще 29 лютого, а остання гонка запланована аж на 8 грудня.

НОМЕР ГРАН-ПРІ АВТОДРОМ ДАТА 1 Бахрейн Сахір 2 березня 2 Саудівська Аравія Джидда 9 березня 3 Австралія Мельбурн 24 березня 4 Японія Сузука 7 квітня 5 Китай Шанхай 21 квітня 6 США Маямі 5 травня 7 Італія Імола 19 травня 8 Монако Монако 26 травня 9 Канада Монреаль 9 червня 10 Іспанія Каталунья-Монтмело 23 червня 11 Австрія Шпільберг 30 липня 12 Велика Британія Сільверстоун 7 липня 13 Угорщина Хунгарорінг 21 липня 14 Бельгія Спа-Франкоршам 28 липня 15 Нідерланди Зандвоорт 25 серпня 16 Італія Монца 1 вересня 17 Азербайджан Баку 15 вересня 18 Сінгапур Маріна Бей 22 вересня 19 США Остін 20 жовтня 20 Мексика Мехіко 27 жовтня 21 Бразилія Інтерлагос 3 листопада 22 США Лас-Вегас 23 листопада 23 Катар Лусаїл 1 грудня 24 ОАЕ Яс Маріна 8 грудня

Кілька гран-прі змістять в календарі у порівнянні із сезоном-2023. Так, цього року гран-прі Японії запланований на кінець вересня, але наступного він пройде вже на початку квітня.

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Це зроблено задля оптимізації логістики, адже після нього запланований китайський етап. Натомість з квітня на вересень перенесли гран-прі Азербайджана. А етап в Катарі змістили з початку жовтня на 1 грудня.

Нагадаємо, що останні два сезони виграв пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Цього року голандець також є явним фаворитом, адже після 9-ти гонок має гандикап у 81 очко над Серхіо Пересом.