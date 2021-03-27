Макс Ферстаппен виграв перший поул нового сезону Формули-1, Алонсо у топ-10

У Бахрейні розпочався новий сезон Формули-1. У суботу, 27 березня, відбулася кваліфікація гран-прі Бахрейну. Перемогу у кваліфікації здобув нідерландський пілот Red Bull Макс Ферстаппен.

Макс Ферстаппен єдиний з 20 пілотів, який вийшов з 1 хвилини та 29 секунд. Завдяки цьому він впевнено виграв кваліфікацію.

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Провал Феттеля

За результатами першого сегмента до наступного етапу кваліфікації не пройшли обидва пілоти Haas Мік Шумахер та Микита Мазепін.

Сенсаційно за бортом топ-15 залишився пілот Aston Martin Себастьян Феттель і гонщик Alpine Естебан Окон.

Також далі не зміг пройти Ніколас Латіфі з Williams. Натомість у топ-15 відібрався його партнер по команді Джордж Расселл.

20. Мазепін

19. Шумахер

18. Феттель

17. Латіфі

16. Окон

Невдача Переса

Несподівано другий сегмент виграли пілоти Ferrari Карлос Сайнс і Шарль Леклер. Їх розділила одна тисячна секунди.

Сенсаційно за межами топ-10 опинився Серхіо Перес. Перший час мексиканського пілота Red Bull видалили через штраф. Друга спроба Переса виявилася невдалою.

Також у топ-10 не пройшли гонщики Alfa Romeo Кімі Ряйкконен та Антоніо Джовінацці, пілот Alpha Tauri Юкі Цунода й гонщик Williams Джордж Расселл.

15. Рассел

14. Джовінацці

13. Цунода

12. Ряйкконен

11. Перес

Перемога Ферстаппена

У першій швидкій спробі останнього сегменту пілот Mercedes Льюїс Хемілтон та гонщик Red Bull Макс Ферстаппен першими вийшли з 1 хвилини та 30 секунд. Ферстаппена та Хемілтона розділили 23 тисячні секунди.

У боротьбі за поул перемогу здобув Ферстаппен, який провів неймовірне останнє коло – 1:28.997. Він випередив обох пілотів Mercedes, при чому Валттері Боттаса на пів секунди.