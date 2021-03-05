Формула-1 опублікувала остаточний календар гонок на 2021 рік

5 березня 2021 , 12:56
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Джерело:

F1

Керівництво Формули-1 таки вдалося знайти трасу, щоб забезпечити 23 етапи перегонів в цьому сезоні. Вільне місце зайняла траса Портімао в Португалії.

Через карантинні обмеження, керівництво Формули-1 було змушене вносити декілька змін в календар гонок. Так, замість гран-прі Австралії, де зазвичай починався сезон, у цьому році пілотам випало розпочинати в Бахрейні. Натомість гонка в Мельбурні відбудеться вже у листопаді.

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Довгий час невідомо було, де відбудеться гонка на початку травня – третій етап замість В'єтнаму. І от нарешті вдалося домовитися, що цей етап прийме Португалія.

Етап в Портімао повернувся до королівських перегонів у 2020 році. І саме на цій трасі Льюїс Хемілтон здобув свою 92-у перемогу, побивши рекорд Міхаеля Шумахера.

До цього перегони у Португалії не відбувалися з 1996 року. І у 2020 році повернулися лише через те, що організатори не могли провести перегони в інших країнах.

Календар Формули-1 у 2021 році

  1. Гран-прі Бахрейну (26 – 28 березня)
  2. Гран-прі Італії (Імола) (16 – 18 квітня)
  3. Гран-прі Португалії (Портімао) (30 квітня – 2 травня)
  4. Гран-прі Іспанії (7 – 9 травня)
  5. Гран-прі Монако (20 – 23 травня)
  6. Гран-прі Азербайджану (4 – 6 червня)
  7. Гран-прі Канади (11 – 13 червня)
  8. Гран-прі Франції (25 – 27 червня)
  9. Гран-прі Австрії (2 – 4 липня)
  10. Гран-прі Британії (16 – 18 липня)
  11. Гран-прі Угорщини (30 липня – 1 серпня)
  12. Гран-прі Бельгії (27 – 29 серпня)
  13. Гран-прі Нідерландів (3 – 5 вересня)
  14. Гран-прі Італії (10 – 12 вересня)
  15. Гран-прі Росії (24 – 26 вересня)
  16. Гран-прі Сінгапуру (1 – 3 жовтня)
  17. Гран-прі Японії (8 – 10 жовтня)
  18. Гран-прі США (22 – 24 жовтня)
  19. Гран-прі Мексики (29 – 31 жовтня)
  20. Гран-прі Бразилії (5 – 7 листопада)
  21. Гран-прі Австралії (19 – 21 листопада)
  22. Гран-прі Саудівської Аравії (3 – 5 грудня)
  23. Гран-прі Абу-Дабі (10 – 12 грудня)