Формула-1 оголосила календар на сезон-2022: рекордна кількість етапів та дві гонки у США

Організатори Формули-1 офіційно оприлюднили календар на сезон 2022 року. Вперше у Формулі-1 за сезон відбудеться 23 етапи.

У 2022 році відбудеться рекордна кількість гран-прі

Календар Формули-1 на 2022 рік 15 жовтня затвердила Міжнародна автомобільна федерація (FIA). Перша гонка нового сезону відбудеться 20 березня у Бахрейні.

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Традиційно для останніх сезонів сезон завершиться 20 листопада в Абу-Дабі.

У 2022 році знову не відбудеться гран-прі Китаю. Організатори Формули-1 заявили, що етап повернеться у календар, коли дозволять умови.

Вперше за три роки у Формулу-1 повинна повернутися Австралія. У попередні роки гонки в Мельбурні не відбувалися через карантин.

Також повертаються гонки в Сінгапурі та Японії. Натомість у календар не потрапила Туреччина. У США відбудуться дві гонки – одна в Маямі, інша – поблизу Остіна (Техас).

Календар Формули-1 на сезон-2022