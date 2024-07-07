Домашні стіни допомогли: Льюїс Гемілтон вперше за три роки виграв гран-прі Формули-1

7 липня 2024, 22:59
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Британський пілот Мерседес був найстабільнішим на домашньому етапі у Сільверстоуні. Гемілтону вдалось стримати потужну ходу фаворита сезону Макса Ферстаппена.

У сезоні Формули-1 2024 року завершилась перша половина етапів. У британському Сільверстоуні фінішував 12-ий з 24-х гран-прі цього сезону.

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Довгоочікуваний успіх Гемілтона

Під час кваліфікації лідерство захопило тріо британців Расселл, Гемілтон та Норріс. У свою чергу чинний чемпіон та лідер поточного сезону Ферстаппен стартував четвертим.

Сама ж гонка видалась трохи хаотичною через рясний дощ. Переможець кваліфікації Расселл взагалі не доїхав до фінішу. А от його партнер по Мерседесу Льюїс Гемілтон зміг здобути перемогу.

Британцю вдалось випередити Ферстаппена менш ніж на 1,5 секунди. Третім фінішував пілот Макларена Норріс, який опинився у 7,5 секундах позаду земляка з Мерседеса.

Результати гран-прі Великої Британії-2024:

  1. Льюїс Гемілтон (Мерседес)
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +1,465
  3. Лендо Норріс (Макларен) +7,547
  4. Оскар Піастрі (Макларен) +12,429
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) +47,318
  6. Ніко Хюлькенберг (Хаас) +55,722
  7. Ленс Стролл (Астон Мартін) +56,569
  8. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:03,577
  9. Александер Албон (Вільямс) +1:08,387
  10. Юкі Цунода (РБ) +1:19,303

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Для Льюїса Гемілтона це перша перемога на гран-прі за майже три роки. Востаннє британець здобував перемогу на етапі у Саудівській Аравії, який пройшов у листопаді 2021 року.

Втім у турнірній таблиці поточного сезону продовжує впевнено лідирувати Макс Ферстаппен. Чемпіон трьох останніх сезонів випереджає найближчого переслідувача Лендо Норріса аж на 84 бали. Наступний етап Формули-1 пройде 21 липня в Угорщині.

Турнірна таблиці сезону-2024:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 255
  2. Лендо Норріс (Макларен) – 171
  3. Шарль Леклер (Феррарі) – 150
  4. Карлос Сайнс (Феррарі) – 146
  5. Оскар Піастрі (Макларен) – 124
  6. Серхіо Перес (Ред Булл) – 118
  7. Джордж Расселл (Мерседес) – 111
  8. Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 110
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 45
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 23
Автор: Анатолій Дерека