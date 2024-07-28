Скандал на користь Гемілтона: переможця гран-прі з Формули-1 дискваліфікували через вагу
Джерело:Формула-1
Джордж Расселл наблизився впритул до своєї другої перемоги у цьому сезоні. Втім зважування боліда після фінального кола виявило порушення регламенту Формули-1.
У перегонах класу Формула-1 пройшов 14-ий етап сезону-2024. Його прийняв автодром "Спа-Франкоршам" у Бельгії, пише 24 Канал.
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Переможця покарали
Поул дістався Шарлю Леклеру з Феррарі, проте під час гран-прі на трасі господарювали пілоти Мерседес. Гемілтон та Расселл, які стартували з 3 та 6 місць відповідно, захопили лідерство та вели боротьбу один із одним.
У підсумку Джордж обрав тактику одного піт-стопа, тоді як всі найближчі конкуренти поїхали на два. Це дозволило Расселлу на півсекунди таки обійти партнера по команді. Проте перемога так і не дісталась британцю.
Після фінішу та зважування боліда його машина виявилась на 1,5 кілограма легшою за нижню допустиму норму. Тому організатори перегонів дискваліфікували Джорджа та віддали перемогу Гемілтону. У топ-трійку також увійшли Піастрі та Леклер.
Результати гран-прі Бельгії-2024:
- Льюїс Гемілтон (Мерседес)
- Оскар Піастрі (Макларен) +0,647
- Шарль Леклер (Феррарі) +8,023
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +8,700
- Лендо Норріс (Макларен) +9,324
- Карлос Сайнс (Феррарі) +19,269
- Серхіо Перес (Ред Булл) +42,669
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +49,437
- Естебан Окон (Альпін) +52,026
- Даніель Ріккардо (РБ) +54,400
Положення в сезоні
Лідер загального заліку Макс Ферстаппен фінішував четвертим, але все одно збільшив відрив від найближчого переслідувача Лендо Норріса. Пілот Макларен опинився п'ятим і тепер його відставання від нідерландця складає аж 78 очок.
Топ-10 загального заліку Формули-1 у сезоні-2024:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 277
- Лендо Норріс (Макларен) – 199
- Шарль Леклер (Феррарі) – 177
- Оскар Піастрі (Макларен) – 167
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 162
- Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 150
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 131
- Джордж Расселл (Мерседес) – 116
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 49
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 24
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Якщо нав'язати боротьбу Ферстаппену навряд чи хтось зможе, то у Кубку конструкторів ще більше загострилась боротьба за перемогу. Макларен та Феррарі ще ближче підібрались до Ред Булл. Тепер між першим та третім місцем різниця у 63 бали.
Залік у Кубку конструкторів-2024:
- Ред Булл – 408
- Макларен – 366
- Феррарі – 345
- Мерседес – 266
- Астон Мартін – 73
- РБ – 34
- Хаас – 27
- Альпін – 11
- Вільямс – 4
- Заубер – 0
Попереду на гонщиків чекає ще десять етапів. Після гран-прі Бельгії Формула-1 йде на місячну паузу та повернеться гонкою у Нідерландах 25 серпня.