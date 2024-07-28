Скандал на користь Гемілтона: переможця гран-прі з Формули-1 дискваліфікували через вагу

28 липня 2024, 23:39
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Джерело:

Формула-1

Джордж Расселл наблизився впритул до своєї другої перемоги у цьому сезоні. Втім зважування боліда після фінального кола виявило порушення регламенту Формули-1.

У перегонах класу Формула-1 пройшов 14-ий етап сезону-2024. Його прийняв автодром "Спа-Франкоршам" у Бельгії, пише 24 Канал.

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Переможця покарали

Поул дістався Шарлю Леклеру з Феррарі, проте під час гран-прі на трасі господарювали пілоти Мерседес. Гемілтон та Расселл, які стартували з 3 та 6 місць відповідно, захопили лідерство та вели боротьбу один із одним.

У підсумку Джордж обрав тактику одного піт-стопа, тоді як всі найближчі конкуренти поїхали на два. Це дозволило Расселлу на півсекунди таки обійти партнера по команді. Проте перемога так і не дісталась британцю.

Після фінішу та зважування боліда його машина виявилась на 1,5 кілограма легшою за нижню допустиму норму. Тому організатори перегонів дискваліфікували Джорджа та віддали перемогу Гемілтону. У топ-трійку також увійшли Піастрі та Леклер.

Результати гран-прі Бельгії-2024:

  1. Льюїс Гемілтон (Мерседес)
  2. Оскар Піастрі (Макларен) +0,647
  3. Шарль Леклер (Феррарі) +8,023
  4. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +8,700
  5. Лендо Норріс (Макларен) +9,324
  6. Карлос Сайнс (Феррарі) +19,269
  7. Серхіо Перес (Ред Булл) +42,669
  8. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +49,437
  9. Естебан Окон (Альпін) +52,026
  10. Даніель Ріккардо (РБ) +54,400

Положення в сезоні

Лідер загального заліку Макс Ферстаппен фінішував четвертим, але все одно збільшив відрив від найближчого переслідувача Лендо Норріса. Пілот Макларен опинився п'ятим і тепер його відставання від нідерландця складає аж 78 очок.

Топ-10 загального заліку Формули-1 у сезоні-2024:

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 277
  2. Лендо Норріс (Макларен) – 199
  3. Шарль Леклер (Феррарі) – 177
  4. Оскар Піастрі (Макларен) – 167
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 162
  6. Льюїс Гемілтон (Мерседес) – 150
  7. Серхіо Перес (Ред Булл) – 131
  8. Джордж Расселл (Мерседес) – 116
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 49
  10. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 24

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Якщо нав'язати боротьбу Ферстаппену навряд чи хтось зможе, то у Кубку конструкторів ще більше загострилась боротьба за перемогу. Макларен та Феррарі ще ближче підібрались до Ред Булл. Тепер між першим та третім місцем різниця у 63 бали.

Залік у Кубку конструкторів-2024:

  1. Ред Булл – 408
  2. Макларен – 366
  3. Феррарі – 345
  4. Мерседес – 266
  5. Астон Мартін – 73
  6. РБ – 34
  7. Хаас – 27
  8. Альпін – 11
  9. Вільямс – 4
  10. Заубер – 0

Попереду на гонщиків чекає ще десять етапів. Після гран-прі Бельгії Формула-1 йде на місячну паузу та повернеться гонкою у Нідерландах 25 серпня.

Автор: Анатолій Дерека