Ред Булл не зупинити: Перес виграв Гран-прі Саудівської Аравії, Ферстаппен злетів на 13 позицій
Австрійська команда продовжує домінувати у Формулі-1. Мексиканський пілот Серхіо Перес виграв кваліфікацію та гонку у Джидді, тоді як чинний чемпіон світу зробив великий прорив.
У Саудівській Аравії добіг кінця другий етап Формули-1. Два тижні тому у Бахрейні не було рівних пілотам Ред Булл, а перемогу здобув чинний чемпіон Макс Ферстаппен, пише 24 канал.
До теми Календар перегонів Формули-1, склади команд та головні фаворити сезону-2023
На трасі у Джидді у австрійської команди могли виникнути проблеми. Серхіо Перес зміг виграти кваліфікацію, а от Ферстаппен зійшов вже у другому сегменті через технічні проблеми.
Голандець стартував аж з 15 місця, але це не завадило йому зробити великий прорив. Макс вийшов на другу сходинку, але наздогнати партнера по команді не зміг. Втім найшвидше коло зміг показати як раз Ферстаппен.
А ось Феррарі знов розчарував. Леклер стартував другим, а Сайнс – п'ятим, але у підсумку вони фінішували на 6-7 місцях. Натомість досвідчений пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо вдруге поспіль посів третю сходинку.
Втім по закінченню Гран-прі іспанець був покараний 10-ма секундами штрафу, тому відкотився на четверту сходинку. На подіум же забрався Джордж Расселл з Мерседеса.
Результати Гран-прі Саудівської Аравії:
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 1:21:14,9
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +5,3
- Джордж Расселл (Мерседес) +25,8
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +20,7 (+10,0 штраф)
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) +31,0
- Карлос Сайнс (Феррарі) +35,8
- Шарль Леклер (Феррарі) +43,1
- Естебан Окон (Альпін) +52,8
- П'єр Гаслі (Альпін) +54,7
- Кевін Магнуссен (Хаас) +1:04,8
Варто уваги Бізнес as usual: як російські олігархи "купують" дітям місця в командах Формули-1
У загальному заліку пілотів на верхівці утворилось майже двовладдя. Минулого Гран-прі Ферстаппен був першим, а Перес другим. Втім найшвидше коло Макса у Саудівській Аравії дозволило йому випередити партнера по команді на один бал.
Загальний залік пілотів:
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 44
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 43
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 27
- Джордж Расселл (Мерседес) – 21
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 20
- Льюїс Хемілтон (Мерседес) – 20
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 8
- Шарль Леклер (Феррарі) – 6
- П'єр Гаслі (Альпін) – 4
- Естебан Окон (Альпін) – 4
- Валттері Боттас (Альфа Ромео) – 4