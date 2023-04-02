Ред Булл пішов у відрив: Ферстаппен вперше виграв Гран-прі Австралії

У Мельбурні відбувся третій етап чемпіонату Формули-1 сезону 2023. Чергову перемогу здобув пілот Ред Булла Макс Ферстаппен.

У австралійському Мельбурні завершився третій етап Формули-1. Австрійська команда Ред Булл продовжує домінувати в нинішньому сезоні.

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На старті гонки відбулася перша несподіванка – пілоти Мерседеса Рассел і Гемілтон обійшли Ферстаппена, який виграв кваліфікацію. Втім, на цьому сюрпризи не закінчилися. Торішній переможець гонки Шарль Леклер вилетів з траси, ставши єдиним гонщиком, який не завершив перше коло.

Незабаром на трасі з'явилися червоні прапори. Гонку довелося зупинити через аварію Алекса Албона. Після відновлення лідерство захопив Льюс Гемілтон, а от Рассела спіткала невдача – у пілота Мерседес несподівано загорівся двигун на боліді. На 12-му колі Ферстаппену вдалося випередити британця.

На 56-му колі гонку довелося знов зупиняти. Внаслідок зіткнення зі стіною у боліда Кевіна Магнуссена (Хаас) відвалилося колесо. Проте це не була остання зупинка. Після масової аварії з гонки вибули чотири пілоти: П'єра Гаслі та Естебана Окона з Альпін, Ніка Де Вріса з Альфа Таурі та Логана Сарджента з Вільямс.

У підсумку Ферстаппен здобув другу поспіль перемогу в сезоні-2023. Топ-3 замкнули Льюїс Хемілтон та Фернандо Алонсо. Варто відзначити, що Ферстаппен вперше виграв Гран-прі Австралії.

Результат Гран-прі Австралії

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл)

2. Льюїс Гемілтон (Мерседес) +0.179 секунди

3. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +0.769

4. Ленс Стролл (Астон Мартін) +3.082

5. Серхіо Перес (Ред Булл) +3.320

6. Ландо Норріс (Макларен) +3.701

7. Ніко Хюлькенберг (Хаас) +4.939

8. Оскар Піастрі (Макларен) +5.382

9. Чжоу Гуанью (Альфа Ромео) +5.713

10. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +6.052

У Кубку конструкторів Ред Булл впевнено лідирує – 123 очка. На другому місті Астон Мартін – 65, а замикає трійку Мерседес – 56.

Положення команд у Кубку конструкторів-2023 / twitter.com/F1

Цікаво знати. Наступний гран-прі Формули-1 прийматиме Азербайджан. Головна гонка вікенду запланована на 30 квітня.