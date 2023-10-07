Все ближче до Шумахера та Гемілтона: Макс Ферстаппен втретє поспіль став чемпіоном Формули-1

Пілот Ред Булл проводить неймовірний сезон, де не знає собі рівних. Вже за шість етапів до фінішу кампанії нідерландець гарантував собі звання найкращого пілота.

У сезоні-2023 в Формулі-1 наближається кінцівка. Втім вже за шість етапів до завершення кампанії став відомий достроковий чемпіон світу, пише 24 канал.

До теми Тотальна домінація: за 6 гонок до кінця сезону "Ред Булл" став переможцем Кубка конструкторів

Сучасний король Формули-1

Цього сезону у "королівських перегонах" і не пахло інтригою за перше місце. Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен вже де-юре гарантував собі звання чемпіона.

Нідерландський гонщик виграв аж 13 із 16-ти гран-прі, ще двічі ставав другим. Офіційно стати чемпіоном Макс мав на етапі в Катарі вже під час суботнього спринту.

Для цього йому достатньо було потрапити у топ-6 або дочекатися провалу від переслідувача та партнера по команді Серхіо Переса. У підсумку зійшлися обидві умови.

Мексиканець взагалі зійшов з траси під час спринту, тим самим одразу зробивши Ферстаппена чемпіоном. Сам же нідерландець завершив спринт другим, позаду Оскара Піастрі з Макларена.

Серед найкращих в історії

Для 26-річного Макса це вже третій титул у Формулі-1. Минулі він заробив у 2021 та 2022 роках, тобто нідерландця можна назвати гегемоном сучасності у "королівських перегонах". За кількістю чемпіонств Ферстаппен наздогнав п'ятьох пілотів::

Джек Бребем (1959, 1960, 1966)

(1959, 1960, 1966) Джекі Стюарт (1969, 1971, 1973)

(1969, 1971, 1973) Нікі Лауда (1975, 1977, 1984)

(1975, 1977, 1984) Нельсон Піке (1981, 1983, 1987)

(1981, 1983, 1987) Айртон Сенна (1988, 1990, 1991)

Більше титулів мають лише п'ятеро – Ален Прост і Себастьян Феттель ( по 4), Хуан Мануель Фанхіо (5), Льюїс Гемілтон та Міхаель Шумахер (по 7). Топ-10 пілотів цього сезону на даний момент виглядає так: