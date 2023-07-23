Попри запальну кваліфікацію: Макс Ферстаппен впевнено виграв сьоме гран-прі Формули-1 поспіль

Голандський пілот Ред Булл несеться до свого третього чемпіонства у "королівських" перегонах. У свою чергу Макларен продовжує радувати своїх фанатів позитивними змінами.

В Угорщині підійшов до завершення 11-ий етап Формули-1 у 2023 році. Цим сезон досяг середини, адже всього заплановано 22 гран-прі цього року, пише 24 канал.

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Кваліфікація на Хунгароринзі вийшла дуже запеклою. Перше та десяте місце розділили всього 0,57 секунд, а поул дістався Льюїсу Хемілтону. Британець випередив Макса Ферстаппена лише на 0,003 секунди.

Знищення від Ферстаппена

Втім вже на самому гран-прі пілот Ред Булл вкотре познущався із суперників. Голандець захопив ініціативу зі старту та впевнено виграв гонку, випередивши найближчого переслідувача більше ніж на півхвилини.

Сам же Хемілтон не зміг пробитися на подіум, завершивши четвертим. А ось прорив Макларена лише підтвердив успішність технічних змін у боліді, які британська команда запровадила напередодні гран-прі Австрії (2 липня).

Це вилилось у п'ять з шести потраплянь їх пілотів в очкову зону. А Лендо Норріс вдруге поспіль посів друге місце. У свою чергу Фернандо Алонсо провів найгірший етап сезону, посівши дев'яту позицію.

Результати гран-прі Угорщини:

Макс Ферстаппен (Ред Булл) Лендо Норріс (Макларен) +33,7 Серхіо Перес (Ред Булл) +37,6 Льюїс Хемілтон (Мерседес) +39,1 Оскар Піастрі (Макларен) +1:02,5 Джордж Расселл (Мерседес) +1:05,8 Шарль Леклер (Феррарі) +1:10,3 Карлос Сайнс (Феррарі) +1:11,0 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1:15,7 Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло

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Залік пілотів

Алонсо продовжує залишатись одним із трьох пілотів (наряду із Ферстаппеном та Хемілтоном), які кожної гонки опинялись у очках. Макс взагалі здобув вже 9 перемог з 11-ти можливих цього сезону, в тому числі сьому поспіль.

Це лише закріпило голандця на першому місці в індивідуальному заліку. Переможець двох останніх сезонів "королівських перегонів" випереджає свого партнера по команді Серхіо Переса аж на 110 балів.

Загальний залік Формули-1 у сезоні-2023: