Колишній тренер Шахтаря Фонсека очолив чемпіона Франції
30 червня 2022 , 14:20Читать новость на русском
Джерело:сайт Лілля
Пауло Фонсека нарешті знайшов новий клуб після роботи в італійській Ромі. Португальський наставник був призначений головним тренером французького Лілля.
Новий виклик для Фонсеки
49-річний португальський тренер протягом року перебував без роботи. Пауло Фонсека уклав контракт із Ліллем на два наступні сезони.
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Для фахівця, це перший французький клуб у його кар'єрі тренера.
Новий клуб Фонсеки за підсумками минулого сезону посів 10-те місце у турнірній таблиці Ліги 1. У сезоні-2020/2021 Лілль став чемпіоном Франції.
Фонсека – тренер Лілля / Фото французького клубу
Що відомо про тренерську кар'єру Пауло Фонсеки
- Свою кар'єру починав у рідній Португалії. Попрацював із потовими португальським клубами – Порту та Брагою.
- Фонсека добре знайомий українському уболівальнику за роботою у Шахтаря. На чолі "гірників" відпрацював три роки – з 1 червня 2016-го до кінця червня 2019-го. Під його керівництвом донеччани зіграли 139 матчів.
- Змінив роботу у Шахтарі на Рому, яку очолював до кінця червня 2021 року.
- У кар'єрі найбільше поєдинків провів якраз на чолі Шахтаря.