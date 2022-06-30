Колишній тренер Шахтаря Фонсека очолив чемпіона Франції

Пауло Фонсека нарешті знайшов новий клуб після роботи в італійській Ромі. Португальський наставник був призначений головним тренером французького Лілля.

Новий виклик для Фонсеки

49-річний португальський тренер протягом року перебував без роботи. Пауло Фонсека уклав контракт із Ліллем на два наступні сезони.

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Для фахівця, це перший французький клуб у його кар'єрі тренера.

Новий клуб Фонсеки за підсумками минулого сезону посів 10-те місце у турнірній таблиці Ліги 1. У сезоні-2020/2021 Лілль став чемпіоном Франції.



Фонсека – тренер Лілля / Фото французького клубу

Що відомо про тренерську кар'єру Пауло Фонсеки