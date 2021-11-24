Фол був, але пенальті не поставив, – Буяльський про суперечливий епізод у матчі з Баварією

Баварія першою відкрила рахунок у матчі з Динамо. Однак був у першому таймі спірний момент із падінням Віталія Буяльського у штрафному суперника.

Однакові моменти, але різні рішення суддів

Головний арбітром матчу був Халіл Мелер. Турецький суддя не зупиняв гру після кожного падіння у боротьбі, він давав грати командам.

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Однак доволі спірний епізод був у першому таймі. Віталій Буяльський опинився на газоні у штрафному Баварії після боротьби з Лукасом Ернандесом. Динамівець впав, тримаючись за спину. Футболісти Динамо сигналізували арбітру, що захисник мюнхенців сфолив, але навіть після перегляду ВАР суддя не вказав на 11 метрів.

Після поєдинку цей суперечливий момент прокоментував сам постраждалий. Після першої 45-хвилинки Буяльський підійшов до арбітра, щоб запитатись, чи був у тому епізоді фол зі сторони гравця німецького клубу.

Він сказав, що був. Більше нічого не казав. Головний суддя сказав, що, може, фол і був, але я м'яч приймав не в бік воріт. Незрозуміло. Коли ми з Ворсклою граємо, людина приймає у бік кутового, нам дають одинадцятиметровий. А у Лізі чемпіонів такі не дають,

– розповів півзахисник Динамо.

Динамівець здивований, чому судді приймають такі різні рішення в однакових епізодах. Буяльський провів на полі увесь поєдинок, відзначитись результативними діями не зумів.