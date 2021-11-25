Фокусник розіграв Усика на дні народження мільярдера: кумедне відео

Новий володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відпочиває після виснажливого поєдинку з Ентоні Джошуа. Українець побував на дні народження українського мільярдера Артура Мхітаряна.

Урок спритності рук на вечірці Усику дав запрошений ілюзіоніст. Закуривши одночасно п'ять цигарок, фокусник їх погасив, а потім заходився всувати собі в кулак, розташований на долоні боксера.

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Коли ж ілюзіоніст кулак розтиснув, цигарок там не виявилося – вони якимось чином перекочували під стіл, на штани Усику.

Відео фокусу з Усиком

Усик – Джошуа: що відомо