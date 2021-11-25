Фокусник розіграв Усика на дні народження мільярдера: кумедне відео
25 листопада 2021 , 20:34Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Новий володар чемпіонських поясів WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик відпочиває після виснажливого поєдинку з Ентоні Джошуа. Українець побував на дні народження українського мільярдера Артура Мхітаряна.
Урок спритності рук на вечірці Усику дав запрошений ілюзіоніст. Закуривши одночасно п'ять цигарок, фокусник їх погасив, а потім заходився всувати собі в кулак, розташований на долоні боксера.
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Коли ж ілюзіоніст кулак розтиснув, цигарок там не виявилося – вони якимось чином перекочували під стіл, на штани Усику.
Відео фокусу з Усиком
Усик – Джошуа: що відомо
- Український боксер 25 вересня несподівано переміг Джошуа в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". Непереможний Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
- У контракті на поєдинок була опція реваншу для Джошуа у випадку його поразки. Британець вже активував її та готується до реваншу з Усиком.
- Другий бій між боксерами має відбутися на початку 2022 року. Орієнтовна дата – лютий – квітень. Поєдинок може відбутися у Великій Британії, Україні або на Близькому Сході.