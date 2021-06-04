Флойд Мейвезер отримає скажений гонорар за бій з Полом: блогер залишиться майже ні з чим

Непереможний боксер Флойд Мейвезер 6 червня повернеться у ринг, щоб провести бій проти блогера Логана Пол. За декілька днів до поєдинку стали відомі гонорари бійців.
Мейвезер заробить майже 100 мільйонів доларів
Ексчемпіон світу в п'яти дивізіонах Флойд Мейвезера отримає гарантований гонорар у розмірі 10 мільйонів доларів.
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Також Флойд отримає 50% від платної трансляції поєдинку. Організатори очікують прибуток у 200 мільйонів доларів. Таким чином, Флойд може отримати близько 100 мільйонів.
Блогеру Полу, який займався боксом на аматорському рівні, гарантовані 250 тисяч доларів. Окрім того, Пол може розраховувати на 10% від платної трансляції.
Зауважимо, разова платна трансляція від телеканалу Showtime становить 50 доларів.
- Бій Мейвезер – Пол відбудеться 6 червня. Бій пройде без суддів, але з дозволеними нокаутами й без захисних шоломів. Кількість раундів – 8.