"Кожного року нові правила": тренер Миная про участь команди в міні-турнірі "чотирьох"

Після офіційного зняття СК Дніпро-1 з чемпіонату України було прийнято рішення про проведення міні-турніру. В розіграші місця дніпрян беруть участь Металіст 1925, Епіцентр, Лівий Берег та Минай.

Головний тренер Миная Желько Любленовіч висловився щодо рішення Виконкому УАФ про проведення міні-турніру з чотирьох команд. Наставник закарпатського колективу не знає чи буде команда боротись за місце в УПЛ.

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Участь Минаю під питанням

Перед засіданням Виконкому УАФ відбулися збори команд Української Прем'єр-ліги, де велика частина клубів проголосувала за те, щоб залишити в еліті Минай. Незважаючи на прийняте рішення, Виконком УАФ заявив про проведення міні-турніру.

Це рішення стало для нас повною несподіванкою, адже ще у п’ятницю на Загальних зборах учасників УПЛ за варіант заміни дніпрян "Минаєм" проголосувала переважна більшість – 8 проти 5 клубів. Після суботнього спарингу з полтавською "Ворсклою" я надав команді два вихідних, а сам вирушив до Бєлграда провідати рідних. Зараз від рішення Виконкому всі представники «Минаю» перебувають у шоковому стані. Правила міняються щороку, як комусь заманеться. Все це деморалізовує, йде нанівець уся наша піврічна робота,

– заявив Любленовіч.

Також наставник закарпатського клубу зауважив, що у команди недостатньо фінансів, тому участь у "турнірі чотирьох" під сумнівом. Любленовіч згадав про проблеми з залученням нових футболістів у команду через те, що клуб не знає в якому дивізіоні буде грати.

Минулого сезону Минай набрав 25 залікових пунктів та зайняв 15 сходинку у чемпіонаті України і вилетів у Першу Лігу.