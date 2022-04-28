ФК Маріуполь не припинив своє існування

Санін заявив, що він вже звик до регулярних фейків щодо його команди. Проте зараз він вважає, що подібні чутки лише допомагають ворогові.

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"За час своєї кар’єри в спортивному менеджменті я регулярно стикався з різними фейками, спрямованими проти нашого клубу, і вже перестав звертати увагу на підступи "доброзичливців". Але зараз, коли наша країна героїчно бореться проти рашизму, створювати "зради" на порожньому місці – це однозначно працюватиме на нашого ворога", – сказав віцепрезидент Маріуполя.

Фахівець наголосив, що клуб "жив, живе та житиме у складі нашої країни". Він не уявляє рідне місто, яке потерпає від безжальних злочинів окупантів, без футболу.

І я дуже розраховую, що йдеться про кричущу некомпетентність і банальну спрагу трафіку на скандалі, а не про участь в ІПСО на боці ворога. А всім нашим недоброзичливцям я відповім просто – не дочекаєтеся, український Маріуполь жив, живе та житиме у складі нашої прекрасної країни. І я не уявляю наше місто без футболу,

– наголосив Санін.