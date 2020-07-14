Професійний футбольний клуб "Львів" два останні матчі сезону 2019/20 проведе у рідному місті. Комісія питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій дозволила провести футбольні матчі у Львові.

Про це інформує офіційний сайт "синьо-золотих левів".

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Вже у четвер, 16 липня, "синьо-золоті леви" поміряються силами з "Олімпіком" у Львові на стадіоні "Україна". Тут же команда прийме і "Маріуполь" в неділю, 19 липня. Обидва матчі розпочнуться о 17:00 і відбудуться без глядачів.

Несприятлива ситуація у Львові

Нагадаємо, через спалах коронавірусу та незадовільну епідеміологічну ситуацію у місті Львів, команда була змушена грати свої домашні матчі за межами рідного міста — у Дніпрі та Тернополі.

Новий тренер ПФК "Львів"

ПФК "Львів" 22 червня офіційно змінив головного тренера команди. Посаду Єгіше Мелікян зайняв грузин Георгій Цецадзе. Сторони уклали контракт на один рік з можливістю продовження ще на один сезон.