Маліновський зробив два асисти у матчі з Фіорентиною та повторив досягнення Луїша Фігу

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відзначився двома результативним передачами в матчі 30-го туру Серії А проти Фіорентини.

Фіорентина – Аталанта 2:3

Голи: Влахович, 57, 66 – Сапата, 13, 40, Ілічич, 70 (пен.)

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Перший асист Руслан віддав на Дувана Сапату на 13-й хвилині. Наступний гольовий пас на колумбійця українець віддав на 40-й хвилині.

Маліновський став першим в цьому сезоні гравцем у Серії А, який зробив дві і більше гольові передачі в двох іграх поспіль. В останній раз це вдавалося Андреа Ладзарі в 2013 році. Гравець не з Італії в останній раз зробив два асиста в двох матчах поспіль у 2007 році – це був Луїш Фігу.

У другому таймі "фіалки" повернулися в гру. Душан Влахович оформив дубль протягом дев'яти хвилин і відновив паритет.

І все ж останнє слово залишилося за "бергамаско". Перемогу команді приніс точний удар з 11-метрової позначки Йосипа Ілічича.

Другий українець, Віктор Коваленко, всю гру провів на лавці для запасних. Аталанта обійшла Наполі і піднялася на четверте місце Серії А. Фіалки залишилися на 15-й позиції.

Фіорентина – Аталанта відеоогляд