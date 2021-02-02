Фінська лижниця зламала ногу під час гонки, але про травму дізналася лише після фінішу

Фінська лижниця Кертту Нісканен зламала ногу під час гонки на етапі Кубка світу у шведському Фалуні. Про це вона дізналася вже після фінішу.

Джерело: інстаграм Кертту Нісканен

Неприємний інцидент з Кертту Нісканен стався у суботу, 30 січня, під час масстарту на дистанції в 10 кілометрів. Під час гонки вона зламала ногу, але не одразу зрозуміла це.

"Під час суботньої гонки у мене був сильний біль в нозі. У гонці під впливом адреналіну я пробігла болючі останні кілометри до фінішу. Після гонки біль став дійсно сильним, і причина в Фінляндії стала зрозумілою. У мене зламана кістка лівої ноги", – написала Кертту Нісканен.

Варто відзначити, що вона у цій гонці фінішувала на 12-й позиції, пройшовши трасу за 26:22.3. Відставання від переможниці склало лише 25,2 секунди.

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Тепер же Кертту Нісканен змушена пропустити частину сезону.

"Я була в хорошій формі і могла багато чого досягти цієї зими. Мені зараз неймовірно погано", – підсумувала лижниця.

Варто додати, що Нісканен стала не єдиною лижницею, яка отримала перелом на трасі у Фалуні. Британський лижник Ендрю Янг долаючи один з поворотів в заключній частині дистанції впав і, потягнувши за собою одного з суперників, влетів в рекламний щит, що захищає трасу від обриву. Його госпіталізували, де у нього діагностували перелом стегнової кістки.