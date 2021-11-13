Фінляндія у меншості несподівано перемогла боснійців, випередивши Україну у групі D

Фінляндія 13 листопада зіграла на виїзді проти Боснії і Герцеговини у відборі чемпіонат світу-2022. Фіни сенсаційно переграли суперника у меншості.

Боснія і Герцеговина – Фінляндія 1:3

Голи: Менало, 69 – Форсс, 29, Лод, 51, О'Шонессі, 73

Нереалізований пенальті: Пуккі, 25 (Фінляндія)

Вилучення: Райтала, 37 (Фінляндія)

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Збірну Україну влаштовувала нічия у цій грі. Це був би найкращий результат для "синьо-жовтих". Мирова між Боснією і Герцеговиною та Фінляндією дозволить підопічним Олександра Петракова зіграти внічию з боснійцями в останньому турі відбору чемпіонату світу-2022.

Боснійці більше часу проводили в атаках у першому таймі. Але їх контроль не перевтілився у забиті м'ячі.

Натомість першими могли забити гості. Фіни отримали право на пенальті. До одинадцятиметрової позначки підійшов лідер фінської збірної Пуккі. Однак у цій дуелі переможцем став голкіпер боснійців. Шехич парирував постріл, який летів у кут воріт, не дозволивши змінити рахунок на табло.

Однак вже через чотири хвилини гості таки розмочили нулі на табло. Форсс отримав м'яч після "пожежі" біля воріт суперника та змінив цифри на табло – 0:1.

У першому таймі було все – нереалізований пенальті, багато боротьби, моменти та вилучення.

Червону картку за підкат з-за спини отримав. Фін у брутальному підкаті пішов у ногу Колашинаца, який відразу після боротьби не зміг продовжити гру.

Найкращі моменти першого тайму: відео

Фіни шокували суперника на їх полі

Увесь другий тайм гості були змушені грати у меншості. По перерві знову забили гості, які грали у десятьох – справжній шок для боснійців. Знов невпевнено господарі зіграли у захисті. Футболісти суперника перехопили м'яч, який спрямували на Лода, який прицільним ударом прошив сітку воріт Боснії і Герцеговини – 0:2.

Відео голу Лода

Боснійцям вдалось відквитати один гол. На подачу зі штрафного відгукнувся Менало та скоротив відставання у рахунку – 1:2.

Менало забив за господарів: відео

Вже через чотири хвилини фіни відповіли своїм голом. О'Шонессі був зовсім вільним у штрафному суперника та замкнув верхову передачу зі стандарту. Боснійці взагалі забули за цього футболіста, який перебував впритул перед воротами – 1:3.

Суддя звернувся за допомогою до ВАР, але після відеоперегляду таки вказав на центр поля. Фінляндія впевнено продовжила руйнувати надії боснійців на плей-офф чемпіонату світу-2022.

Третій гол Фінляндії: відео