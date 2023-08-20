Іспанія порушила гегемонію США та вперше виграла жіночий ЧС з футболу

В австралійському Сіднеї відбувся фінал жіночого чемпіонату світу-2023 з футболу. За перемогу в турнірі змагалися збірні Іспанії та Англії.

Іспанія – Англія 1:0

Гол: Кармона, 29

На початку чемпіонату світу збірна США вважалася фаворитом турніру. На рахунку американок були дві поспіль перемоги на останніх Мундіалях. Проте до вирішального матчу дісталися не вони, а збірні Англії та Іспанії, пише 24 Канал.

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Фінал із нагадуванням про Україну

Першими мали можливість відкрити рахунок чинні чемпіонки Європи збірна Англії. М'яч після удару нападниці Манчестер Сіті Лорен Гемп перевірив на міцність каркас воріт іспанок.

У середині першого тайму відбувся інцидент, через який довелося зупинити поєдинок. На поле вибіг уболівальник у футболці з написами на підтримку України. Небайдужий фанат закликав зупинити російського диктатора Путіна, який розпочав криваву війну проти України.

На 29-й хвилині поєдинку відзначилася футболістка мадридського Реала Ольга Кармона. Як виявилося, цей гол став єдиним у фіналі й саме він приніс перемогу Іспанії.

За 20 хвилин до завершення зустрічі іспанки мали можливість збільшити перевагу, але Дженніфер Ермосо з одинадцятиметрової позначки не зуміла переграти воротарку Манчестер Юнайтед Мері Ерпс.

У підсумку збірна Іспанії вперше у своїй історії стала чемпіоном світу у жіночому футболі. "Срібло" дісталося команді Англії, а бронзові нагороди – Швеції.

Переможниці ЧС-2023 збірна Іспанії / twitter.com/FIFAWWC