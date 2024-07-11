Десятка суперзірок Іспанії та Англії: рейтинг найдорожчих гравців фіналу Євро-2024
Джерело:Transfermarkt
Іспанська та англійська збірні розіграють між собою звання найкращої команди континенту. Фаворитом вважається "фурія роха", але за вартістю її гравці поступаються підопічним Саутгейта.
На чемпіонаті Європи-2024 визначилась пара фіналістів. У вирішальній битві за трофей зійдуться національні команди Іспанії та Англії.
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Дві зіркові збірні
Обидві збірні були фаворитами перед стартом чемпіонату Європи. Англія та Іспанія входили у топ-4 найдорожчих збірних турніру за версією сайту Transfermarkt.
Підопічні Саутгейта взагалі посідають перше місце у цьому рейтингу, англійські футболісти оцінені у 1,52 мільярда євро. Іспанці ж коштують 965,5 мільйона євро, поступаючись в ціні англійцям, французам та португальцям.
Одразу шестеро гравців-учасників фіналу Євро-2024 оцінені у більш ніж 100 мільйонів. П'ятеро з них є англійцями, єдиним іспанцем, який оцінений у вищу суму, є опорник Манчестер Сіті Родрі.
Топ-10 найдорожчих гравців фіналу Євро-2024 за версією Transfermarkt:
|№
|ГРАВЕЦЬ
|ЗБІРНА
|ВАРТІСТЬ
|1
|Джуд Беллінгем
|Англія
|180 млн євро
|2
|Філ Фоден
|Англія
|150 млн євро
|3
|Букайо Сака
|Англія
|140 млн євро
|4
|Родрі
|Іспанія
|120 млн євро
|5
|Деклан Райс
|Англія
|120 млн євро
|6
|Гаррі Кейн
|Англія
|100 млн євро
|7
|Ламін Ямал
|Іспанія
|90 млн євро
|8
|Педрі
|Іспанія
|80 млн євро
|9
|Коул Палмер
|Англія
|80 млн євро
|10
|Оллі Воткінс
|Англія
|65 млн євро
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Матч Іспанія – Англія відбудеться 14 липня на "Олімпіаштадіон" у Берліні. Для "фурії рохи" це буде п'ятий фінал в історії, тоді як для англійців – другий поспіль. Раніше Англія не брала Євро, тоді як у Іспанії вже три трофеї Анрі Делоне.