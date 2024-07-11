Раніше не працював на Євро або ЧС: УЄФА назвав арбітра на фінал ЧЄ-2024 між Іспанією та Англією

Головний футбольний орган Європи визначив бригаду арбітрів на фінальний поєдинок Євро-2024. Головним рефері став 35-річний француз з невеликим досвідом роботи у вирішальних іграх.

Вже цієї неділі, 14 липня, футбольна спільнота дізнається нового чемпіона Європи. У фіналі, який пройде в Берліні, зустрінуться збірні Іспанії та Англії.

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Тим часом УЄФА визначив бригаду арбітрів, які працюватимуть на фінальній зустрічі. Головним рефері призначений 35-річний Франсуа Летексьє. Допомагати французу на лініях будуть Сиріль Муньє та Мехді Рамуні.

Четвертим суддею буде Шимон Марчиняк з Польщі. Головним арбітром VAR буде француз Жером Брісар, а допомагати йому мають його земляк Віллі Делажо, а також італієць Массіміліано Ірраті. Летексьє є арбітром категорії ФІФА з 2017 року.

Євро-2024 став першим крупним турніром для збірних, де Франсуа працював. Найбільш престижним матчем рефері був Суперкубок УЄФА-2023 між Манчестер Сіті та Севільєю. Також Франсуа був четвертим арбітром цьогорічного фіналу Ліги чемпіонів Боруссія – Реал.

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На Євро-2024 француз вже перетинався зі збірною Іспанії, засвідчивши розгромну перемогу підопічних де ла Фуенте над Грузією в 1/8 фіналу (4:1). На цьому чемпіонаті Летексьє показав 9 жовтих та жодної червоної картки у трьох іграх.