Фінал НБА: хто стане чемпіоном та чим цей фінал унікальний

Якби хтось півтора роки тому сказав, що у фіналі НБА-2021 зійдуться "Фінікс Санс" та "Мілуокі Бакс", то його засміяли б.

Це не дивно – востаннє Фінікс грав у фіналі у 1993 році (програвши феноменальному "Чикаго Булз" з молодим Майклом Джорданом). Мілуокі в фіналі грали ще давніше – у 1974. Та й взагалі на дві команди у них всього лише 1 титул (перемога Мілуокі у 1971).

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Ба більше, річ не тільки у історії – якщо "Олені" (саме таке перекладається прізвисько Мілуокі) останні кілька років стабільно розглядають одним з претендентів на успіх завдяки Янісу Адетокумбо (грек двічі поспіль ставав кращим гравцем регулярного чемпіонату – у 2019 та 2020 роках), то "Сонячні" (прізвисько Фінікса) протягом останніх 10 років не те що не виходив у плей-оф – половину з цих сезонів команда закінчила на останньому місці на Заході. Однак зміна менеджменту та тренерського штабу (а також підписання зіркового ветерана) вилились у шалений прогрес молодої команди. У кого кращі шанси на чемпіонські персні – читайте в матеріалі Спорт24.

Шлях до фіналу

Фінікс на Заході в регулярному чемпіонаті зайняв друге місце, поступившись лише Юті. У плей-оф "Сонячним" довелось пройти трьох топових суперників – спочатку минулорічних чемпіонів "Лос-Анджелес Лейкерс" (4-2), далі вони всуху винесли міцний "Денвер Нагетс" з кращим гравцем року Ніколою Йокічем (4-0), а у фіналі конференції вони дотисли "Лос-Анджелес Кліперс" (4-2).

Фінікс на шляху до фіналу здолав обидві зіркові команди з Лос-Анджелеса / Фото GettyImages

Мілуокі цьогоріч на Сході був лише третім. Цікаво, що у першому раунді їм довелось грати з іншим минулорічним фіналістом, "Маямі Хіт", однак боротьби в цих матчах не було (впевнена перемога Мілуокі 4-0). У другому раунді ми стали свідками епічного двобою Мілуокі та "Бруклін Нетс" – все вирішилось в овертаймі в останньому 7-му матчі. У фіналі Сходу Мілуокі не без проблем, та все ж здолали "Атланту Хоукс" з рахунком 4–2.

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Зірки та їхні помічники

Головні дійові особи

Якщо говорити про ветеранів, які ще досі не ставали чемпіонами, першим на думку приходить Кріс Пол. СР3 (прізвисько баскетболіста, складене з його ініціалів та номера на футболці) вважається одним з найкращих розігруючих захисників епохи. 11 разів його обирали на матч всіх зірок НБА, 10 разів він потрапляв в символічні збірні сезону, однак періодичні травми гравця ставили хрест на спробах його команд завоювати чемпіонські персні.

Цьогоріч Пол також пропустив кілька матчів через протокол щодо COVID-19, однак і без нього молодь Фінікса змогла перемогти у перших поєдинках фіналу Заходу. Саме Пол, який перейшов цьогоріч у "Санс" з Оклахоми, розкрив на максимум потенціал того ж Ейтона та Букера. І не дивно – Пол 5-ий за всю історію регулярних чемпіонатів за кількістю результативних передач (і 11-ий в плей-оф, хоча має всі шанси піднятись на сьоме місце у найближчі кілька матчів).

Кріс Пол у вирішальному матчі знущається з колишньої команди: відео

Головна зірка Мілуокі – це, звісно ж, форвард Яніс Адетокумбо. Greek Freak, як його називають за комбінацію габаритів та швидкість, попередні два сезони отримував приз найціннішому гравцю регулярного чемпіонату, вибиваючи в середньому за сезон 26-29 очок та понад 10 підбирань. Цьогоріч Яніс не отримав втретє поспіль титул кращого гравця (суперники видали ще феєричніші сезони), однак гірше грати не став. Його феноменальна атлетичність дозволяє на швидкості вриватись під кільце, не помічаючи суперників.

Але є два але напередодні фіналу. Перше – стан здоров’я грека, адже він отримав травму зв’язок лівого коліна та пропустив останні два матчі (і наразі невідомо, чи вийде на перший матч фіналу). А враховуючи стиль гри Яніса, якщо він буде не до кінця готовий фізично, то користі він приноситиме суттєво менше. Другий мінус – штрафні кидки, в матчах проти Брукліна та Атланти він реалізовував лише половину (чим не гребували користуватись суперники, навмисне порушуючи правила на Адетокумбо).

Яніс Адетокумбо невдало приземлився та травмував ліве коліно / Фото Gettyimages

Актори другого плану

Практика показала, що одна зірка самотужки не принесе чемпіонські персні своїй команді. Хто ж може підтримати своїх лідерів?

У Фінікса це Девін Букер та Деандре Ейтон. Букер виступає в НБА з 2015 року і до цього сезону отримував у свою адресу переважно іронічні випади, на кшталт "сміттєвий скорер", тобто гравець, який набирає чимало очок, однак його команда програє набагато частіше, аніж перемагає (в одному з матчів Девін набрав космічне 71 очко). Пригадували йому і роман з Кендал Дженнер (теж, звісно, з суттєвими нотками сарказму). Ейтона команда вибрала на драфті-2018 під першим номером, за що отримала тонни критики, адже чимало експертів називають головною зіркою того драфту Луку Дончіча. Однак Фінікс віддав перевагу випускнику місцевого університету.

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Цьогоріч обидвоє продемонстрували – можна скільки завгодно насміхатись, однак саме вони (разом з Полом) витягнули вічних невдах у фінал, впевнено розібравшись з грізними суперниками. Букер навіть із зламаним носом (як у матчах з Кліперс) готовий бомбардувати кільце з будь-якої відстані, а Ейтон – царювати під кільцем, як своїм, так і чужим.

Найкращі моменти сезону у виконанні гравців Фінікса: відеоогляд

У Яніса в Мілуокі також за спиною є кілька топових гравців – в першу чергу Кріс Мідлтон та Джру Холідей. Перший – ефективний снайпер, який часто половину матчу може рідко і невлучно кидати, однак якщо таки віднайде свій кидок – може самостійно вирішувати долю матчу. Крім того, Мідлтон – ледь чи не основна опція Мілуокі на останніх секундах, адже може однаково влучно кидати як з середньої, так і з дальньої дистанції.

Холідей приєднався до команди лише цього року, однак відразу став дуже важливим елементом у захисті – як правило, саме Джру довіряють опіку найгрізнішого гравця суперників. Коли ж команда йде в атаку, Холідей, як справжній розігруючий захисник, організовує атаку "Оленів".

Потужна гра у виконанні Мідлтона: відео

Рольовики

Однак не лише вищезгадані гравці можуть вирішити долю одного окремого поєдинку. У Фінікса уваги заслуговує ветеран Джей Краудер, який минулого року ледь не став чемпіоном у складі Маямі, та молоді Мікал Бріджес (основний форвард) та Кемерон Пейн, який вдало підмінив Пола у кількох матчах, які той змушений був пропускати через коронавірус.

У Мілуокі на випадок втрати чи слабкої гри когось з лідерів потужну гру можуть видати Брук Лопес (який став одним з перших центрових нової формації – з дуже хорошим триочковим кидком), ПіДжей Такер – ще один відмінний 3&D гравець (з хорошим захистом та добре поставленим триочковим), а також снайпер Пет Коннотон.

Найкращі моменти сезону від Мілуокі: відео

Тренери

А хто ж на тренерському містку? У Фініксі – найкращий тренер цього року Монті Вільямс (який у 2016 був в тренерському штабі олімпійської збірної США). Він також відомий як наймолодший на свій час головний тренер (свого часу Вільямс очолив Нью-Орлеан у 38 років).

На іншій стороні майданчику – Майк Буденхольцер, відомий тим, що вміє створювати кращі команди для регулярного чемпіонату (що в Мілуокі, що свого часу в Атланті), однак у плей-оф його підопічні грають у досить передбачуваний баскетбол, за що вже не раз поплатились.

Цікаві факти

У 1969 році Фінікс та Мілуокі отримали право першого вибору на драфті (система у американських лігах, коли усі молоді спортсмени, які хочуть грати, наприклад, у НБА, виставляють свої кандидатури, і команди, які у попередній сезон грали найгірше, мають право обрати найкращих студентів першими). Аби визначити, хто ж саме обиратиме першим, довелось підкинути монетку. Переміг Мілуокі – і Олені вибрали Льюїса Алсіндора (згодом відомого під іменем Карім Абдул-Джабар) – баскетболіста, якого усі експерти називають одним із 10 найкращих за всю історію гри.

Карім Абдул-Джабар – легенда баскетболу / Фото GettyImages

Вже відоме ім’я одного чемпіона – Торі Крейг на початку сезону відіграв 18 матчів за Мілуокі, поки його не обміняли в Фінікс посеред сезону.

6 матчів Джея Краудера у фіналах – це третій мінімальний сумарний досвід баскетболістів обох команд у фіналах за всю історію НБА (менше – лише у першому фіналі за всю історію в 1947 році, а також у фіналі-1977). Жоден з інших 29 гравців в обох командах ніколи не грав у фіналі.

Загальна зарплата гравців Мілуокі – понад 136 мільйонів доларів. Склад "Санс" дещо дешевший – 127 мільйонів.

Власник "Сонячних" Роберт Сарвер відомий своїми неординарними ідеями – одного разу він привів у кабінет генерального менеджера команди живих кіз (гра слів, англійською коза – goat, абревіатура GOAT розшифровується як Greatest of all time – найкращий за всю історію). Таким чином він закликав менеджера знайти найкращих гравців для своєї команди. Подейкують, що кози ідею не оцінили і загадили весь кабінет.

Хвилинка статистики

Мілуокі має 6-ий атакувальний і 10-ий захисний рейтинг серед 30 команд в цьому сезоні, треті за влучністю з гри та п’яті – за кількістю та влучністю триочкових кидків. В середньому за матч набирали 120,1 очка – найвищий показник серед усіх команд (щоправда, й пропускали в середньому 114,2 очка за гру). Крім цього, Мілуокі – другі за середньою кількістю підборів.

Фінікс – 5-ий атакувальний і 9-ий захисний рейтинг серед 30 команд. У команди відмінні показники точності – "Сонячні" другі за влучністю кидків як з гри, так і з лінії штрафних (у "Оленів" з лінії штрафних лише 22 місце). Крім цього, гравці Фінікса дуже рідко втрачають м’яч (4-е місце серед 30 команд).

Прогноз

У регулярному сезоні команди зустрілись двічі, і обидва рази перемога була за Фініксом – щоправда, обидва матчі закінчились з різницею в одне очко.

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Кращі моменти двобоїв Мілуокі та Фінікса: відео

У букмекерській компанії Favbet вважають, що переможцем двобою стане Фінікс – коефіцієнт на чемпіонство "Сонячних" складає 1,55, в той час як на їхніх суперників "Бакс" – 2,45.

Прогноз автора – якщо у хід подій не втрутиться Х-фактор у вигляді травм (а цьогоріч сезон "рекордний" на травми топ гравців), варто очікувати на перемогу Фінікса з рахунком 4-2.