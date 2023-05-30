Задля допомоги ЗСУ: відомі коміки Байдак та Трембовецький прокоментують фінал Ліги Європи

Офіційний транслятор єврокубків в Україні запросив гумористів на альтернативну трансляцію фіналу ЛЄ. Під час ефіру вони збиратимуть донати на допомогу ЗСУ.

Вже у середу, 31 травня, в Будапешті пройде фінал Ліги Європи-2023. У битві за другий за рангом єврокубок зійдуться іспанська Севілья та італійська Рома.

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Матч у прямому ефірі буде показаний на онлайн-платформі Megogo. Ресурс оголосив про коментаторів, які будуть працювати на поєдинку. Ними стали Віталій Кравченко та Вадим Шевякін.

Натомість на ресурсі буде доступна і паралельна доріжка з іншими коментаторами. Альтернативними коментаторами будуть два відомих українських коміка – Василь Байдак та Костянтин Трембовецький.

Початок матчу – о 22:00 за київським часом. Під час ефіру буде проходити благодійний збір на автомобіль та дрон для Збройних сил України. Мета транслятора – зібрати 600 тисяч гривень.

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Відзначимо, що на шляху до фіналу Севілья залишила за бортом ПСВ, Фенербахче, Манчестер Юнайтед та Ювентус. Натомість Рома пройшла Зальцбург, Сосьєдад, Феєнорд та Баєр.

Переможець фіналу отримає пряму путівку в групу Ліги чемпіонів. Для Жозе Моуріньо та його команди цей трофей може стати другим єврокубком поспіль. Минулого сезону римляни стали переможцем Ліги конференцій.