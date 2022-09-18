Фінал Ліги чемпіонів можуть вперше провести у США

Із місцем проведення найпрестижнішого європейського турніру Ліги чемпіонів можуть дещо поекспериментувати. Вирішальний матч змагань можуть провести на іншому материку.

Новий варіант від УЄФА

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розглядає пропозицію зміни місця проведення фіналу Ліги чемпіонів. Мова не йде про вирішальний матч цьогорічного розіграшу.

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Не виключено, що один із фіналів ЛЧ відбудеться у США.

Такий хід зроблять заради того, щоб розширити географію футбольного ринку Європи. Адже до цього усі матчі грались виключно у Європі.

Це може збільшити дохід від продажу прав на трансляцію найпрестижнішого єврокубкового турніру, а також притягне нових американських спонсорів.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів-2022/2023 відбудеться 10 червня 2023 року у турецькому Стамбулі. У цьогорічному розіграші брало участь два українські клуби Динамо та Шахтар, але після кваліфікації кияни покинули Лігу чемпіонів.

Попередній фінал ЛЧ приймав французький Париж.