Пеп Гвардіола увійшов в когорту обраних в Лізі чемпіонів: неймовірні рекорди тренера МанСіті

Каталонський наставник повторив неймовірні досягнення Моуріньо, Зідана та Анчелотті. Розповідаємо, як наставник манкуніанців увійшов в історію.

Визначився черговий переможець Ліги чемпіонів 2022-2023. Тріумфатором головного турніру Європи став Манчестер Сіті, який у фіналі мінімально переміг Інтер, пише 24 канал.

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Для наставника Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли це вже третій Кубок в тренерській кар'єрі. За цим показником каталонець наздогнав Боба Пейслі та Зінедіна Зідана.

Перший взяв три трофеї із Ліверпулем у 70-80-ті, другий же тричі поспіль тріумфував з Реалом (2016-2018). Більше трофеїв завоював лише Карло Анчелотті – 4 (по два з Міланом та Реалом).

Божевільне досягнення Гвардіоли

Більш того, Гвардіола став першим тренером, що двічі вигравав требл. Цього року його Манчестер Сіті також підкорились чемпіонат та Кубок Англії. Аналогічне досягнення, але в Іспанії, Пеп зробив із Барселоною у 2009-му.

Також Гвардіола увійшов у ще один рейтинг унікальних тренерів. Іспанець став лише шостим наставником, який зміг виграти Кубок або Лігу чемпіонів з різними командами. Перші два трофеї Пеп виграв з Барселоною у 2009 та 2011 роках.

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Хто вигравав КЄЧ/ЛЧ з двома різними клубами

Першим це досягнення підкорилось Ернсту Хаппелю. Австрієць привів до європейської вершини Феєнорд у 1970-му, а через 13 років подарував Кубок Гамбургу.

Майже 20 років Ернст залишався унікальним у цьому аспекті. У 1997-му Оттмар Хітцфельд зробив переможцем дортмундську Боруссію, а у 2001-му тріумфував на чолі іншого німецького гранда Баварії.

Третім у списку став Жозе Моуріньо. Перший трофей португальця прийшовся на 2004 рік із Порту. А вже у 2010-му "Особливий" виграв Лігу чемпіонів із Інтером.

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Трохи пізніше до рейтингу доєднався Юпп Хайнкес. Свій перший Кубок німець взяв ще у 1998-му із Реалом. А за 15 року, у 2013-му, спеціаліст привів до трофею Баварію.

Останнім до Гвардіоли у список додався легендарний Карло Анчелотті. Як вже зазначалось вище, італієць зміг повторити досягнення навіть двічі – у 2003 та 2007 роках з Міланом, а також у 2014 та 2022 роках з Реалом.