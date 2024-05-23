Повна вакханалія: матч у Чехії закінчився жорсткою бійкою, де прилетіло навіть журналістам

У середу, 22 травня, відбувся фінал Кубка Чехії з футболу. Він завершився гучним скандалом.

У матчі за трофей зустрічалися празька Спарта та Вікторія Плзень. Перші здобули мінімальну перемогу з рахунком 2:1.

Читайте також Суркіс повторив жест Мессі: Шахтар показав причину бійки з гравцями Динамо

На полі було гаряче

Усі голи були забиті в останні 15 хвилин поєдинку, тож атмосфера на стадіоні була максимально наелектризована. Після фінального свистка фанати не змогли втримати себе в руках.

Уболівальники Вікторії вибігли на поле та почали провокувати фанатський сектор суперників. Він відповів своєю атакою вже на футбольному полі, де розпочалася масова та жорстка бійка.

Дивіться відео з сутичками фанатів

Протягом цієї вакханалії постраждали не тільки учасники сутички. Дісталося також і працівникам телестудії, у яких прилетів стілець з трибун.

Момент влучання у журналістів: дивіться відео

Зазначимо, що команди зустрінуться між собою також в останньому турі чемпіонату Чехії, який відбудеться 26 травня. Він уже не матиме турнірного значення, адже Спарта гарантувала собі чемпіонство, а Вікторія здобула "бронзу".