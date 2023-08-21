24 серпня 2023 року на екрани кіно вийде пригодницько-історичний екшн "Довбуш", пише 24 канал. Стрічка українського виробництва є однією з нйдорожчих в історіх – 120 мільйонів гривень.

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Головну роль у фільмі зіграє український актор Сергій Стрельніков. Окрім цього, участь у зйомці кінострічки взяли двоє колишній гравців збірної України Артем Мілевський та Артем Федецький.

Хлопці отримали епізодичну роль у кінострічці режисера Олеся Саніна, але яку саме – не уточнюється. Також двоє Артемів знялись у проморолику "Довбуша". Особливо вразила українська мова Мілевського, який раніше спілкувався виключно російською.

Промо від Мілевського та Федецького:

Сюжет кінострічки "Довбуш"

Події фільму відбуваються в Карпатах на початку XVII сторіччя. Через жорстке правління польської шляхти гуцули тікають в гори, а Олекса Довбуш з братом Іваном стають опришками.

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Олекса готує помсту панам за вбивство їх батьків. Шляхта намагається його знищити, а гуцули готують повстання. Довбуш стає легендарним лицарем, який надихає майбутні покоління боротися за рідну землю.

Трейлер фільму "Довбуш":

Процес зйомуи кінострічки почався ще у 2018 році, але його переривали через пандемію коронавірусу та повномасштабну війну. Окрім Сергія Стрельнікова, головні ролі у фільмі дістались Олексію Гнатовському, Дарії Плахтій, Агаті Бузек, Матеушу Костюкевичу та Ростиславу Держипільському.