Нокаутує за кілька раундів": Хргович зробив прогноз на бій Джошуа – Нганну

Філіп Хргович поділився думкою про поєдинок між Ентоні Джошуа та Френсісом Нганну. На думку Хрговича, Джошуа повинен перемогти колишнього чемпіона UFC.

Обов'язковий претендент на титул IBF у надважкій вазі Філіп Хргович висловив думку про поєдинок між колишнім чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа та ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

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Хргович вважає Джошуа фаворитом бою з Нганну

Бій Френсіса Нганну та Ентоні Джошуа відбудеться 8 березня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Переможець зустрінеться з абсолютним чемпіоном світу, який визначиться у поєдинку Усик – Ф'юрі.

Я прогнозую, що Джошуа нокаутує його за кілька раундів, тому що Френсіс не зможе протистояти комбінаційності Ентоні. Ф'юрі не є комбінаційним панчером,

– сказав Хргович.

Єдиний боксерський поєдинок Френсіса Нганну відбувся 28 жовтня 2023 року проти чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Нганну був близьким до перемоги: він відправив суперника в нокдаун, проте все ж програв розділеним рішенням суддів.

Джошуа провів на професіональному рингу 30 поєдинків, з яких 27 виграв і зазнав трьох поразок. Два бої Ентоні програв за очками українцеві Олександру Усику, втративши всі вищезгадані пояси.