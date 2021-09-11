Філігранний гол Безуса за Гент визнали найкращим у серпні: відео
11 вересня 2021 , 12:33Читать новость на русском
Джерело:твітер Гента
Роман Безус залишився єдиним українцем у Генті, після того як клуб покинули Ігор Пластун та Роман Яремчук. Півзахисник збірної України взяв на себе роль Яремчука й вже забив один красивий гол у новому сезоні.
Безус найкращий у Генті
Гол українського півзахисника Гента Романа Безуса у ворота Брюгге став найкращим забитим м'ячем клубу в серпні. Команди зустрілися 29 серпня у 6 турі Ліги Жупіле.
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Гент сенсаційно розгромив Брюгге з рахунком 6:1. Гол Романа Безуса у матчі став четвертим у ворота команди українця Едуарда Соболя.
Тоді Соболь відіграв весь матч, але не допоміг Брюгге уникнути принизливої поразки.
Відео голу Безуса та інших претендентів
- У сезоні-2021/2022 30-річний Безус зіграв за Гент всього у трьох матчах. Наразі на рахунку українця тільки один гол.
- У чемпіонаті Бельгії Гент зіграв 5 матчів і наразі перебуває на 11 місці.