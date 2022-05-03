Філігранний асист Маліновського врятував Аталанту від ганебної поразки: результативне відео

Аталанта 2 травня приймала Салернітану у рамках 35 туру Серії А. Бергаміський клуб завдяки допомозі Руслана Маліновського уникнув поразки.

Чудовий вихід на заміну

Руслан Маліновський розпочав поєдинок із лави запасних. Український легіонер Аталанти з'явився на футбольному полі лише на 76-й хвилині. замінивши Луїса Муріеля, пише 24 канал.

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Однак навіть 15 хвилин вистачило атакувальному півзахиснику, щоб зламати хід матчу. На 88-й хвилині Руслан, який нещодавно лише відмовився від пошкодження, віддав розкішну передачу у ноги Палашича. Маріо бездоганним ударом у дальній кут воріт Салернітани зрівняв рахунок – 1:1.

Аталанті вдалось врятуватись від ганебнох поразки від аутсайдера італійського чемпіонату. У підсумку мирова – 1:1.

Маліновський продовжує підкорювати Італію

Маліновський вкотре довів, що повинен отримати стабільне місце в основі бергамівського клубу. Для українця став вже четвертим у Серії А та загалом шостим в усіх турнірах поточного сезону.

Загалом українець відіграв за Аталанту вже 39 матчів, у яких відзначився 10 голами.

Нагадаємо, що у матчі проти Верони Маліновський отримав пошкодження через яке пропустив наступну зустріч (проти Венеції).

Руслану наклали на коліно чотири шви, але вже у грі проти Торіно українець був у заявці команди.

Незабаром футболіст покине клуб, щоб вирушити у розташування збірної, яка вже 1 червня зіграє у плей-офф відбору ЧС-2022 проти Шотландії.

Підопічні Джана П'єра Гасперіні з 56 очками посідають сьому позицію у турнірній таблиці. Салернітана, яка на виїзді "вкрала" бали у бергамівців не вирвалась із дна таблиці – лише 18-та позиція серед 20 клубів елтіного дивізіону (26 пунктів).

Попереду у бергамівського клубу ще три поєдинки у Серії А – проти Спеції, Мілана та Емполі.

Відеоогляд матчу Аталанта – Салернітана (асист Маліновського з 4:05)

Наступний матч Аталанта зіграє на виїзді проти Спеції (8 травня). Поєдинок у Ла-Спеції привене чималу увагу зі сторони українських уболівальників. На полі відбудеться українське протистояння між Русланом Маліновським та Віктором Коваленком, який на правах оренди виступає за Спецію, але його контракт належить Аталанті.