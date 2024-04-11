Немає часу на ностальгію: російська фігуристка, яка втекла до США, спантеличила пропагандистів

Через військову агресію проти України російський спорт опинився в ізоляції. Велика кількість російських спортсменів заради продовження кар'єри залишили країну-терористку.

Не стала винятком з правил 24-річна російська фігуристка Аліса Єфімова. Наразі спортсменка представляє збірну США і не жалкує через свій вибір, повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Єфімова: Не так, щоб сумувала за Росією

Один з російських пропагандистських ресурсів поцікавився у Єфімової, чи ностальгує вона за часами проведеними у Російській Федерації. Проте відповідь спортсменки стала несподіваною для любителів "вєлікой Росії".

Особливо часу ностальгувати за часом у Росії немає. Якщо й буває, то намагаюся дивитися на це позитивно: це було в моєму житті, і добре – це досвід. Не так, щоб зависнути та сумувати,

– заявила Єфімова.

Зазначимо, що починаючи з 2022 року понад 200 російських атлетів змінили своє громадянство. Збірна країни-агресорки з фігурного катання недорахувалася 11 спортсменів. Найбільшою "популярністю" колишні росіяни користуються в Ізраїлі. Також значна кількість спортсменів з країни-агресорки переїхала в Сербію, Німеччину, Францію і Польщу.

Що відомо про Алісу Єфімову