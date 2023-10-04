За нотатками УЄФА: ФІФА також може допустити юнацькі збірні Росії до міжнародних змагань

Світова організація може прийняти безглузде рішення. Раніше до побібного вдався й провідний європейський орган.

ФІФА слідом за УЄФА може допустити юнацькі збірні Росії до міжнародних змагань. Рішення прийматиметься уже 4-го жовтня.

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Суцільний абсурд

Усі російські клуби та збірні відсторонені від міжнародних змагань через агресію проти України та злодіяння, котрі вони творять на теренах нашої Держави. Та от ФІФА це не зупиняє, тому федерація розглядає скасування повної заборони для юнацьких збірних Росії на участь у міжнародних турнірах. Варто відзначити, що рішення може бути прийнято уже сьогодні, 4-го жовтня, під час засідання Ради ФІФА.

Якщо світова організація вирішить допустити агресорів до змагань, то збірним Росії U-17 дозволять виступати на чемпіонаті світу, якщо вони пройдуть кваліфікацію. ФІФА розглядає чемпіонат Європи серед юнаків до 17 років як де-факто кваліфікаційні змагання на ЧС, що дає їм логіку для повернення Росії. На чоловічий Мундіаль U-17 країна-агресор уже не зможе відібратись, оскільки той пройде у листопаді в Індонезії. А от юні росіянки можуть відібратись на аналогічний жіночий турнір, який відбудеться уже в 2026-му році.

Умови допуску країни-агресора від УЄФА

Європейський футбольний союз зазначив, що представники країни-агресора U-17 не матимуть права використовувати символіку своєї та гімн, а також матчі за їх участю проходитимуть на нейтральній території.

Цікаво, що раніше президент УЄФА Александр Чеферін запевняв, що Росія взагалі не буде допущена до міжнародних змагань, доки в Україні триває війна.

Та от низка європейських асоціацій вирішили піти на перекір УЄФА, тому заявили, що бойкотуватимуть ігри проти росіян, зокрема, до радикального вчинку вдалися такі країни, як: Україна, Англія, Польща, Литва, Латвія, Данія, Фінляндія, Швеція, Ірландія, Румунія.

А от німці Ханс-Йоахім Ватцке та Карл-Хайнц Румменігге, які входять у Виконком УЄФА, голосували за повернення росіян, оскільки їм шкода тамтешніх дітей.

Раніше подібне рішення прийняв УЄФА, дозволивши чоловічій та жіночій збірним Росії U-17 брати участь у чемпіонатах Європи, але без прапора та гімну. Саме від дозволу європейського футбольного союзу відштовхнулась ФІФА, оскільки через допуск команд країни-агресора до кваліфікацій до юнацьких Євро може відбутись відбір росіян до ЧС.