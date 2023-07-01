Футбол стане більш видовищним: ФІФА готує революцію у правилах гри

Тема офсайду завжди викликає палкі дискусії після суперечливих матчів. Навіть запровадження VAR не застрахувало арбітрів від помилок.

ФІФА та IFAB (Міжнародна рада футболу) вже працюють над новою концепцією офсайда, яка дозволить зробити матчі динамічнішими та цікавішими. Крім того, нове визначення положення "поза грою" значно спростить роботу арбітрів.

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Нове визначення офсайда

Згідно з новими правилами, положення "поза грою" буде вважатися лише в тому випадку, якщо тіло гравця повністю випереджає футболіста, який обороняється. Іншими словами, коли частина тіла атакувального футболіста знаходиться на одній лінії з останнім гравцем захисту суперника, це не може вважатися офсайдом.

Розробники змін вважають, що нові правила дозволять уникнути спірних ситуацій, коли порушення відбувається з дуже малим відривом, практично непомітним для людського ока, але воно виявляється VAR. І це в багатьох випадках впливає на футбольне видовище.

Нові правила офсайду спочатку протестують у нижчих лігах Італії, Швеції та Нідерландів. Якщо новинка приживеться її запровадять для всього професійного футболу.

На змінах правила офсайду наполягав колишній тренер Арсеналу Арсен Венгер, який обіймає посаду директора з розвитку світового футболу ФІФА. Очікується, що це не остання правка у правила футболу.