ФИФА и IFAB (Международный совет футбола) уже работают над новой концепцией офсайда, которая позволит сделать матчи более динамичными и интересными. Кроме того, новое определение положения "вне игры" значительно упростит работу арбитров.
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Новое определение офсайда
Согласно новым правилам, положение "вне игры" будет считаться лишь в том случае, если тело игрока полностью опережает обороняющегося футболиста. Другими словами, когда часть тела атакующего футболиста находится на одной линии с последним игроком защиты соперника, это не может считаться офсайдом.
Разработчики изменений считают, что новые правила позволят избежать спорных ситуаций, когда нарушение происходит с очень малым отрывом, практически незаметным для глаз, но оно определяется VAR. И это во многих случаях оказывает влияние на футбольное зрелище.
Новые правила офсайда сначала протестуют в низших лигах Италии, Швеции и Нидерландов. Если новинка приживется ее внедрят для всего профессионального футбола.