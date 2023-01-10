Збірна України з футболу завершила 2022 рік на 26-ій позиції. До рекордних показників "синьо-жовті" ще далеко.

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Збірна України таким чином взяла сьомий результат за всю історію нашої національної команди. Україна водинадцяте поспіль потрапляє до 50-ки найкращих команд світу, та вп'яте до то-30.

Найкращий результат в історії українці видали у 2006 році. Тоді збірна України на чемпіонаті світу-2006 у Німеччині під керівництвом Олега Блохіна змогла досягти чвертьфіналу мундіалю. Тоді ФІФА розмістила "синьо-жовтих" на 13-е місце світового рейтингу.

Найгірший результат українців припав на період формування національної команди. У 1993 році "синьо-жовті" займали 90-е місце світового рейтингу.

Збірна України зможе змінити своє місцерозсташування у рейтингу вже у березні. Тоді на збірну України чекає матч відбору до Євро-2024 проти збірної Англії.

Топ-5 позицій збірної України у світовому рейтингу