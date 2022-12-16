Рішення буде винесено у 2024 році. А от правила подання офіційних заявок на проведення турніру будуть опубліковані ФІФА на початку 2023 року.

Варте уваги ФІФА проти: організація відхилила прохання Зеленського поділитись посланням миру на фіналі ЧС

Хто може прийняти ЧС-2030?

Україна приєдналася до спільної заявки Іспанії та Португалії на право проведення фінальної частини чемпіонату світу з футболу 2030 року. Футбольні асоціації Іспанії та Португалії вже отримали підтримку УЄФА про розширення заявки, а умови приєднання та участі в ній України будуть визначені пізніше. Також спільну заявку подали Аргентина, Уругвай, Чилі та Парагвай. Така заявка може стати рекордною, оскільки ЧС може прийняти найбільша кількість країн-господарок (4). Свою спільну заявку готує Греція, Єгипет та Саудівська Аравія. Такий варіант з проведенням також є цікавим, адже тоді мундіаль може пройти на трьох різних частинах світу (Європа, Африка та Азія). Єдиною країною-одиначкою в плані заявки виявилось Марокко.