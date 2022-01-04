ФІФА оголосила номінантів на найкращий гол 2021 року: яскраве відео
4 січня 2022 , 21:00Читать новость на русском
Джерело:ФІФА
ФІФА оголосила фіналістів у номінації на премію Пушкаша, яку отримують автори найкращих голів року. Премією Пушкаша ФІФА щорічно нагороджує футболістів, які забили найкращий гол року.
У розширеному списку було 11 футболістів та футболісток, а тепер їх залишилося лише троє.
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Тепер на головний приз претендують:
- Гол форварда збірної Чехії та німецького Баєра Патріка Шика, який він забив ударом із центру поля під час матчу Євро-2020 проти Шотландії.
- Забитий через себе гол нападником Порту Мехді Таремі у матчі Ліги чемпіонів із Челсі.
- Гол півзахисника Тоттенхема Еріка Ламела, який він забив рабоною у ворота Арсеналу у 14-му турі АПЛ, при цьому м'яч пройшов між ніг захисника канонірів.
Відео усіх голівЦеремонія нагородження відбудеться у Цюріху 17 січня, тоді ж буде оголошено володарів нагород The Best.