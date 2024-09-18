Маленька перемога України: ФІДЕ відхилила пропозицію Киргизстану повернути Росію та Білорусь

Росія руками Киргизстану планувала повернутися до міжнародних змагань під своїми прапорами. Однак завдяки великому розголосу цього не допустили.

21 та 22 вересня у Будапешті на Генасамблеї міжнародної шахової федерації повинні були розглянути повернення Росії та Білорусі до турнірів. Однак Рада ФІДЕ відхилила пропозицію Киргизстану, повідомляє Chessdom.

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Росіяни та білоруси не змагатимуться під своїм прапором

За інформацією джерел з шахової Олімпіади, міжнародний тиск подіяв. Національні федерації ФІДЕ отримали листи-попередження від МОК, ARISF (Асоціація визнаних МОК міжнародних спортивних федерацій) та західних державних установ.

Завдяки єдності союзників України Рада ФІДЕ відхилила пропозицію Киргизстану. Наразі ініціатори повернення росіян пропонують виключити зі списку заборони команди з обмеженими можливостями або юніорів. Щось схоже відбувалося у футболі, де ФІФА та УЄФА збиралися дозволити виступати юнацьким командам Росії у міжнародних турнірах.

Зазначимо, що ФІДЕ знаходиться під величезним впливом Росії. З 2018 року Міжнародну федерацію шахів очолює росіянин Аркадій Дворкович, який був помічником президента країни-агресорки.

Нагадаємо, що українські шахісти написали лист із закликом запобігти поверненню Росії та Білорусі до змагань під своїми прапорами. Його підписали учасники шахової Олімпіади: Василь Іванчук, Руслан Пономарьов, Наталія Букса, Анна Ушеніна та інші.