Зокрема, йдеться про можливість повернення шахістів з цих країн до змагань під своїми прапорами. Також Росії та Білорусі можуть повернути право на проведення турнірів під егідою ФІДЕ на своїй території.

До теми ФІДЕ хоче повернути росіянам прапор і право на проведення змагань: як відреагували у ФШУ

Чітка позиція відомого шахіста

На це відреагував 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. Уродженець Баку в соцмережі X виступив з різкою заявою, в якій розніс ФІДЕ за її проросійську позицію.

"ФІДЕ залишається іноземною рукою КДБ. І це відбувається в Будапешті, де васал Путіна Орбан не втрачає такої можливості. Те, що приятель Путіна та колишній заступник прем'єр-міністра все ще є президентом ФІДЕ після багатьох років війни Росії та західних санкцій – говорить саме за себе.

Федерація шахів Росії організувала турніри на завойованій і зачищеній території України. Будь-яка поступка від ФІДЕ є зловмисною та спрямована на ослаблення заборон і засуджень Росії на світовій арені", – написав Каспаров.

Зазначимо, що це вже не перша подібна заява від Гаррі Каспарова щодо можливого зняття санкцій. Раніше він заявляв, що Росія відсторонена через геноцидну війну в Україні, тому їй не місце на міжнародних змаганнях.

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Нагадаємо, що проти зняття санкцій також виступили шахісти з України. Вони підписали колективний лист, у якому пояснили, чому росіянам не місце на міжнародних змаганнях.