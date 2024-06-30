Показав хорошу гру на Євро-2024: європейський клуб націлився на молодого таланта Динамо

Володимир Бражко може змінити клубну прописку у літнє трансферне вікно. Футболістом зацікавився престижний європейський клуб.

Збірна України, попри рекордну для себе кількість очок на груповому етапі, вилетіла з турніру. Однак гравці українських клубів мали шанс показати себе, щоб посприяти можливим літнім трансферам.

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Який клуб хоче підписати Бражка

Над трасфером молодого таланта Динамо роздумує одна з найтитулованіших команд Нідерландів – роттердамський Феєнорд. Керівництво клубу розглядає Володимира Бражка як заміну Матса Віффера, який невдовзі покине клуб.

Найближчим часом Феєнорд планує зробити офіційну пропозицію Динамо щодо трансферу півзахиснка. Сам Бражко позитивно ставиться до можливості продовжити кар'єру в Нідерландах.

У сезоні-2023/2024 Володимир Бражко зіграв 33 матчі, включно з Євро-2024, забив 6 м'ячів та віддав 5 результативних передач.

Нагдаємо, що у груповому етапі Євро-2024 збірна України поступилася Румунії (3:0), перемогла Словаччину (2:1) та розписала нічию з Бельгією (0:0). Вирішальним фактором стала різниця м'ячів.