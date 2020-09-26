У Сочі 26 вересня відбулася кваліфікації гран-прі Росії. Черговий поул у сезоні взяв британський гонщик Mercedes Льюїс Хемілтон.

Льїс Хемілтон, який ледь не залишився за бортом фінального сегмента, продемонстрував час 1:31. Це дозволило йому виграти кваліфікацію. Про це повідомляє 24 канал. Другим у неділю несподівано стартуватиме Макс Ферстаппен з Red Bull. Третім кваліфікувався партнер Хемілтона по команді Валттері Боттас.

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Хід кваліфікації

У другий сегмент кваліфікації не змогли пройти Кімі Ряйкконен, Ніколас Латіфі, Кевін Магнуссен, Антоніо Джовінацці та Ромен Грожан. На межі провалу були пілоти Farrari, які продовжили боротьбу, посівши 14 та 15 позиції.

У другій частині кваліфікації Хемілтон з першої спроби продемонстрував час 1:32, однак його скасували через виїзд за межі траси.

Наприкінці другого сегменту Себастьян Феттель розбив свою Ferrari під час швидкого кола й гонка була зупинена – червоні прапори. До завершення сегменту залишалося 2 хвилини та 15 секунд і за топ-10 були Албон, Стролл та Хемілтон.

RED FLAG



Sebastian Vettel loses the back end crashes into the wall



He is out of the car and appears to be fine#RussianGP #F1 pic.twitter.com/cjbHzezc5P — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

Сайнс і Перес не встигли піти на швидке коло після рестарту кваліфікації, але пробилися у наступний сегмент. Натомість швидке коло встиг показати Хемілтон та пройти у топ-10.

Тільки 11-у сходинку посів Шарль Леклер, який торік був першим. Не пройшли далі Данил Квят, Ленс Стролл, Джордж Рассел та Феттель.

У фіналі кваліфікації Хемілтон в чергове продемонстрував клас та взяв поул, вийшовши з 1:32. Несподівано другий час показав Ферстаппен. Лише третім стартуватиме Боттас.

Результати кваліфікації

Хемілтон Ферстаппен Боттас Перес Ріккардо Сайнс Окон Норріс Гаслі Албон



Результати кваліфікації гран-прі Росії / Фото Формула-1