Пілот Формули-1, який підтримує Україну, Себастьян Феттель оголосив про закінчення кар'єри

Сезон-2022 стане останнім для Себастьяна Феттеля. Німецький пілот у віці 35 років прощається з Формулою-1.

Легендарний пілот прощається зі світом автоперегон

28 липня з'явилась сумна звістка для прихильників досвідченого гонщика Формули-1. Хоча нещодавно у ЗМІ були чутки, що Себастьян Феттель спробує продовжити контракт. Але все перевернулось з ніг на голову. Настав час попрощатись зі світом автоперегон.

Читайте також Нехай щастить: Естонія не пустила російських гонщиків на чемпіонат світу з ралі

35-річний Феттель закінчує кар'єру у статусі 4-разового чемпіона Формули-1. Усі титули завойовував у період з 2010 – 2013 роки із командою Red Bull.

У кар'єрі Себастьян виступав не лише за "червоних". Також змагався у складі Ferrari та Aston Martin. У команді останніх виступає у своєму прощальному сезоні-2022.

Станом на 28 липня німецький пілот провів 290 гонок, здобув 53 перемоги та 122 рази підіймався на п'єдестал, заробив 3076 очок.



Феттель закінчує кар'єру / Фото з твітеру Формули-1

На офіційному сайті Aston Martin з'явилось інтерв'ю Феттеля, який прокоментував закінчення кар'єри. Себастьян запевнив, що це рішення далось йому вкрай складно. Після закінчення сезону-2022 пілот зосередиться на сім'ї.

Важко було прийняти рішення про звільнення, і знадобився час для роздумів. Наприкінці сезону я подумаю про те, чим займатимуся далі. Безперечно, як батько я хочу проводити більше часу з сім'єю. Але я хотів би не попрощатися, а подякувати кожному з вас, і не в останню чергу вболівальникам, без підтримки яких Формула-1 не могла б існувати,

– сказав німецький пілот.

Підтримує Україну у війні проти ворога