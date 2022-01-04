Ferrari чи Маліновський: в Аталанті придумали цікавий челендж для українця

4 січня 2022 , 15:27
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Джерело:

TuttoAtalanta

В Італії придумали нестандартне випробування для футболіста збірної України Руслана Маліновського. В Аталанті Руслана хочуть визначити швидкість удару Маліновського.

Журналісти запитали Дувана Сапату з Аталанти, що швидше – удар Маліновського чи автомобіль Ferrari. 

Варте уваги Руслан Маліновський – у символічній збірній чемпіонату Італії за 2021 рік

Думаю, це варто перевірити,
– сказав Сапата.

Слід звернути увагу, що про Маліновського не вперше запитують у футболістів Аталанти. Раніше Ханс Хатебур пожартував, що українець як футболіст – лайно.

Результативність Маліновського

  • На рахунку Маліновського вже 109 матчів за італійську Аталанту. Українець забив 24 голи за клуб з Бергамо.
  • Ще в активі футболіста 20 результативних передач.
  • Маліновський здебільшого забиває голи з-за меж штрафного майданчики потужними ударами.
  • Попередній гол Маліновський забив у ворота Наполі красивим ударом під поперечину.
Автор: Михайло Гема