Таки визначилися: збірну Польщі офіційно очолив переможець Євро

Сага з пошуками головного тренера для збірної Польщі нарешті закінчилась. Команду "червоно-білих" очолить іменитий фахівець.

Фернанду Сантуш офіційно став головним тренером збірної Польщі. Термін співпраці португальця з польською командою поки що невідомий.

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Фернанду Сантуш проведе свій перший офіційний матч на чолі збірної Польщі вже 24 березня гостьовим поєдинком проти збірної Чехії у рамках відбору до Євро-2024. "Червоні-білі" та чехи формують кваліфікаційний квітет разом зі збірними Молдови, Албанії та Фарерських островів. Отож, відбірковий цикл не має стати проблемою у новому етапі кар'єри португальця.

Досягнення Сантуша, як тренера