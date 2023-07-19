Росіянам не раді навіть в Угорщині: Ференцварош звільнив тренера після ганьби у Лізі чемпіонів

Клуб з Будапешта вирішив одразу відреагувати на приниження в головному турнірі Європи. Фанати також висловили своє незадоволення Станіславом Чєрчєсовим.

У першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів сталась гучна сенсація. Чемпіон Угорщини Ференцварош примудрився вилетіти від Клаксвіка.

До теми Повне приниження: чемпіон Угорщини під керівництвом росіянина ганебно вилетів з Ліги чемпіонів

Клуб з Фарерських островів принизив "фраді" на їх полі, забивши три "сухих" м'ячі. Ференцварошем тренував колишній тренер збірної Росії Станіслав Чєрчєсов.

Росіянина послали далеко

Наприкінці зустрічі угорські фанати не стримались та затягнули кричалку "Росіяни – додому". Це фіаско проти Клаксвіка не пройшло повз керівництво клубу.

Одразу після вильоту команди офіційний сайт повідомив про звільнення Чєрчєсова. Нагадаємо, що росіянин очолив угорську команду у 2021-му після відходу Сергія Реброва.

Історія падіння Чєрчєсова

Разом із Станіславом Ференцварош двічі став чемпіоном та здобув один місцевий Кубок. Втім у Лізі чемпіонів команда розчаровувала. У 2022-му клуб вилетів у третьому кваліфай-раунді від Карабаха, але у Лізі Європи дійшов до 1/8 фіналу.

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І ось тепер "фраді" вилетіли у першому раунді від Клаксвіка та продовжать єврошлях у Лізі конференцій. Раніше Чєрчєсов працював вдома, в Австрії та у польській Легії.

А з 2016 по 2021 роки він очолював збірну країни-терористки. Із нею він виходив до чвертьфіналу домашнього ЧС-2018, але на Євро-2020 з ганьбою вилетів вже у групі.

Нагадаємо, що до приходу росіянина Ференцварош три роки очолював Сергій Ребров.Українець тричі робив клуб з Будапешта чемпіоном, а також вперше з 1995 року виводив команду у групу Ліги чемпіонів.