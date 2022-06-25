Фенербахче – Динамо: визначені дата та час початку матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Стали відомі дата та час початку другого матчу 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА між турецькою та українською командами. Гра відбудеться наприкінці липня.

Гра відбудеться 27 липня

Матч відповідь відбудеться на домашній арені "жовтих канарок" "Шюкрю Сараджоглу". Гра розпочнеться у середу, 27 липня, о 20:00 (місцевий час збігається з київським).

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Зазначимо, що перший матч, формально домашній для киян, відбудеться у польському місті Лодзь 20 липня. Початок гри – о 20:00 за місцевим часом (21:00 за київським).

Через повномасштабну російсько-українську війну кияни змушені грати за кордоном.

Варто відзначити, що саме на цьому стадіоні свої два домашні матчі в Лізі націй в червні 2022 року провела і збірна України – проти Вірменії та Ірландії.

У 2006 році Динамо та Фенербахче зустрічалися у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Тоді кияни перемогли у домашньому матчі (3:1), а в Туреччині гра закінчилася мировою – 2:2. Через два роки обидві команди вже були в одній групі Ліги чемпіонів. І тоді Динамо теж не програло супернику, у підсумку обійшовши його в турнірній таблиці.

Прогноз букмекерів

Експерти Favbet дають коефіцієнт 2,65 на те, що Динамо переможе в першому матчі. Коефіцієнт на перемогу Фенербахче дещо вищий – 2,57. А от нічия у першому матчі між цими командами оцінена в 3,5.

Також схожа ситуація і загалом на прохід у наступний раунд – 2,01 на підсумковий тріумф Динамо та 1,81 на прохід Фенербахче.