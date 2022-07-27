Фенербахче – Динамо: онлайн-трансляція матчу-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо 27 липня вдруге зустрінеться з турецьким Фенербахче у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція матчу – на сайті 24 каналу.

Матч Фенербахче – Динамо розпочнеться о 20:00 в середу, 27 липня. Текстова онлайн-трансляція матч буде доступна на сайті Спорт 24 канал у цій новині.

Варте уваги Динамо спробує вибити Фенербахче з Ліги чемпіонів: анонс спекотного матчу-відповіді у Стамбулі

Для обох команд це буде вирішальна гра. Переможець пари вийде в наступний раунд кваліфікації, де зіграє з представником Австрії Штурмом. Той, хто програє в цій дуелі, вилетить до кваліфікації Ліги Європи, де доведеться зіграти проти чеського Словацко.

Перший матч між командами закінчився нульовою нічиєю. Ця гра відбулася в польському місті Лодзь і була "домашньою" для Динамо.

Динамо сім разів грало внічию 0:0 в першому домашньому матчі плей-офф. І лише одного разу вдалося пройти суперника. Це теж було у кваліфікації Ліги чемпіонів – у третьому раунді в сезоні 2000/2001. Тоді вдалося пройти сербську Црвену Звєзду – після 0:0 в Києві на виїзді матч закінчився внічию 1:1 і кияни пройшли далі завдяки правилу виїзного голу. Зараз це правило в єврокубках вже не діє.

У Стамбул тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу взяв із собою 24 футболістів. Серед числа гравців немає нападника Владислава Супряги. 22-річний футболіст не брав участь у першому матчі проти Фенербахче. Супряга повернувся у Динамо після оренди в Сампдорії, але травмувався перед стартом у Лізі чемпіонів.

Напередодні поєдинку "Містер" та Олександр Караваєв взяли участь у традиційній пресконференції. Луческу відзначив, що у матчі-відповіді буде зовсім інша гра.



Луческу на пресконференції / ​Фото Динамо

Втрати команд перед ключовим поєдинком

Перед матчем-відповіддю у розташуваннях команд відбулись певні зміни, якщо порівнювати з першою грою між Динамо та Фенербахче.

Як вже зазначалось, Супряга не потрапив у заявку команди. За інформацією журналіста Віктора Вацка, нападник отримав травму перед стартом у Лізі чемпіонів. Також у списку тих, хто полетів у Стамбул немає, ще трьох молодих гравців – Вікентія Волошина (відправився в оренду в Олександрію), а також Антона Боля та Олександр Яцик (переведені у склад юнацької команди киян).

Відбулись певні зміни й у складі турецького суперника. У лазареті Фенербахче перебуває Сердар Азіз та Мерт Хакан Яндаш.

Перед матчем із Туреччину покинули Кім Мін Чже, якого викупило італійське Наполі, та Луїса Густаво, який перебрався в Аль-Наср з Саудівської Аравії.



Динамо зіграє у біло-блакитній формі / Фото з фейсбуку київського клубу

Традиційно у день матчу клуби визначаються із комплектами ігрових форм, у яких зіграють у майбутньому поєдинку. Динамівці вийдуть на поле у домашній формі в біло-блакитних кольорах, воротар команди займе місце у рамці володінь киян у сірому комплекті.