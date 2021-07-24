Україна здобуде другу медаль на Олімпіаді-2020 у фехтуванні: хто принесе нагороду

На літніх Олімпійських іграх у Токіо в неділю, 25 липня, відбудеться другий змагальний день, під час якого будуть розіграні чергові медалі. Україна сподівається поповнити медальну скарбничку принаймні однією медаллю.

Хто здобуде другу медаль для України

У чоловічій шпазі Україна буде представлена трьома спортсменами. Честь України будуть відстоювати Богдан Нікішин, Роман Свічкар та Ігор Рейзлін.

Варте уваги Перша медаль Білодід, поразки Ястремської та Світоліної: підсумки першого дня Олімпіади-2020

Чи не найбільші сподівання покладені на Рейзліна, який двічі підіймався на подіум чемпіонатів світу. У 2019 році Ігор став бронзовим призером в індивідуальній шпазі. У команді Рейзліну вдалося вибороти "срібло".

На відміну від більшості спортсменів, Рейзлін пропустить раунд 1/64 фіналу завдяки своєму рейтингу. Тому наразі перший суперник Рейзліна на Олімпіаді – не відомий.

Суперник Рейзліна по 1//32 визначиться у протистоянні титулованого швейцарця Беньяміна Штеффена та чемпіона Європи Павела Сухова, який виступає за Олімпійський комітет Росії.

Наразі українця Рейзліна вважають одним з фаворитів Олімпіади. Його перемогу у турнірі зі шпаги в букмекерській компанії Favbet оцінюють коефіцієнтом 2,75.

Головні суперника українця – чемпіон світу 2019 року в індивідуальній шпазі угорець Ґерґей Шіклоші та представник Олімпійського комітету Росії Сергій Біда.

Саме Біда переміг Рейзліна у півфіналі чемпіонату світу-2019, але програв Шіклоші у фіналі. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,25 на те, що Шіклоші виграє "золото" Олімпіади. Якщо ж це вдасться Біді – коефіцієнт 3,25.

Зауважимо, що на шляху до потенційно фіналу Рейзлін зустрінетьс з Бідою, а не Шіклоші. Наш спортсмен може зустрітися з Бідою у півфіналі.

Фінальні сутиски з фехтування у Токіо триватимуть з 12:00 до 16:25 за київським часом.